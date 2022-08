Nova pesquisa traz mapa do que é mais importante para Lula e Bolsonaro

Um recorte da nova rodada Genial/Quaest, obtido com exclusividade pela coluna, mostra que a preocupação dos eleitores com questões sociais está aumentando enquanto a preocupação com a economia diminuiu ao longo das semanas.

O dado confirma que a sensação de melhora na situação econômica está, de fato, acontecendo como o governo queria. No entanto, os problemas sociais estão ganhando destaque na cabeça dos brasileiros.

Segundo o levantamento divulgado nesta quarta, 17, quando questionados sobre qual é o principal problema do Brasil hoje, 40% dos eleitores apontaram a economia. Em maio, esse índice era bem maior, de 50%. Em contrapartida, a nova pesquisa mostra que 21% indicaram que as questões sociais são o principal problema. Em maio, esse índice era de apenas 11%.

Quando a pesquisa questionou o principal problema do Brasil hoje considerando apenas os fatores econômicos, foi possível ver que a preocupação com a inflação está caindo ao longo das semanas. Na rodada divulgada em 17 de agosto, 15% dos entrevistados afirmaram que a inflação é o principal problema do país. Em maio, esse índice era de 18%. O número de eleitores que apontam a crise econômica como o principal problema caiu de 19%, em maio, para 13%, agora.

Ao considerar apenas as questões sociais na pergunta sobre o principal problema do Brasil, a pesquisa mostra que a preocupação dos eleitores com a fome e a miséria está crescendo. Agora, 17% dos entrevistados apontaram a fome e a miséria como o principal problema. Em maio, esse índice era de 8%, ou seja, nove pontos percentuais a menos.

Entre os eleitores de Lula, 57% acreditam que a questão social é o principal problema do país. Entre os eleitores de Bolsonaro, 61% apontam a violência como o principal problema do Brasil.

O recorte define alguns cenários importantes: a preocupação do governo em melhorar a situação econômica está funcionando, mas os problemas sociais também precisam ser resolvidos se o presidente quiser continuar subindo nas pesquisas.

Ao mesmo tempo, Lula pode usar essa preocupação social para traçar uma estratégia e apresentar propostas que melhorem a situação de fome e miséria no país. Não que o petista já não esteja fazendo isso – até porque esse sempre foi o foco de sua atuação política -, mas é sempre importante saber o que de fato o eleitor está pensando numa nova eleição.