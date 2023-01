Nova pesquisa traz boa notícia para Lula e péssima para Bolsonaro

A primeira pesquisa IPEC de 2023 deu aval para o presidente Lula seguir com a agenda progressiva da frente ampla que o levou de volta ao poder.

Segundo divulgado pelo antigo instituto Ibope, 55% dos brasileiros têm a expectativa de que o quinto governo petista – terceiro de Lula – será bom ou ótimo.

Apenas 21% – obviamente, o bolsonarismo radical – acredita que a gestão será ruim ou péssima. Outros 18% preveem o governo como regular.

Realizado entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2023 com mais de duas mil pessoas, o levantamento mostra o aumento do otimismo com o PT de volta ao Palácio do Planalto – se compararmos com a anterior.

No dia 5 de dezembro, o otimismo era cinco porcento menor que agora. Na ocasião, 50% dos brasileiros tinham boas perspectivas com o governo Lula 3. Já os pessimistas chegavam a 25%.

Chora, Bolsonaro!

