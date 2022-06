Nova pesquisa revela uma surpreendente contradição que favorece Bolsonaro

A última rodada do Datafolha continua a repercutir. Segundo o instituto, 23% dos eleitores que pretendem votar em Lula se indentificam mais com ideias do espectro político de direita, seja no comportamento, seja na economia.

E olhem que contradição, leitor.

Enquanto o brasileiro se prepara para a eleição mais polarizada das últimas décadas, o Datafolha informa que 29% dos eleitores que pretendem votar em Jair Bolsonaro se identificam mais com ideias de esquerda, seja no comportamento, seja na economia.

É ou não é estranho?

Como a coluna mostrou no domingo, 5, o instituto chegou à conclusão de que, entre os eleitores brasileiros, a identificação com o espectro esquerdista cresceu e alcançou 49%.

Outros 34% se mostram ideologicamente próximos aos ideais de direita, enquanto 17% estão identificados ao centro.

O quadro geral favorece o ex-presidente Lula, e desfavorece Bolsonaro.

Aliás, faz até sentido que eleitores do petista possam ter visões à direita do campo ideológico porque o Lula faz acenos ao centro e à centro-direita.

Ocorre que, em boa parte do tempo, durante seu mandato, Bolsonaro não faz isso. O principal concorrente do PT nas eleições de 2022 se comunica mais com a extrema-direita, o que deveria afastar completamente os eleitores esquerdistas.

Não é o que diz o Datafolha, no entanto.