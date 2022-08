Nova pesquisa revela três péssimas notícias para Bolsonaro 

Divulgada na largada da corrida eleitoral oficial nesta segunda, 15, a pesquisa Ipec revelou não só uma importante vantagem de Lula sobre Bolsonaro na disputa presidencial, mas também duas outras notícias ruins para o atual presidente.

O Ipec tem metodologia conhecida, testada em inúmeras eleições brasileiras, e carrega a credibilidade do nome Ibope. Segundo o instituto, Lula, com 44%, tem uma vantagem de 12 pontos percentuais sobre Bolsonaro, que aparece com 32%.

A vantagem é menor do que mostrou o Datafolha, com uma diferença, em julho, de 18 pontos percentuais entre os dois. As duas pesquisas não podem ser comparadas, mas foram feitas presencialmente e com uma amostra de eleitores parecidas.

Em São Paulo, segundo o Ipec, Lula está 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. Em Minas Gerais, a vantagem é ainda maior, de 13. E no Rio de Janeiro, apenas dois pontos percentuais, mas com o atual presidente perdendo no seu berço eleitoral.

A vitória do petista nos três estados está fazendo a diferença até agora, já que São Paulo é o maior colégio eleitoral brasileiro, com 22,16% de todos os votantes, Minas Gerais tem 10,41% do total de eleitores, e Rio de Janeiro, com 8,2%.

Lula ainda recebeu duas boas notícias dadas pelo instituto: o governo Bolsonaro é avaliado como ruim por 43% dos entrevistados. Outros 57% disseram que desaprovam a forma do presidente da extrema-direita governar. Com essa pesquisa, começou oficialmente a nova disputa pelo Palácio do Planalto no Brasil.

