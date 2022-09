Nova pesquisa mostra virada de Bolsonaro em seu berço eleitoral

A nova rodada Genial/Quaest – apenas com eleitores do Rio de Janeiro – revela uma impressionante virada de Jair Bolsonaro contra Lula no Estado, justamente o berço político do líder da extrema-direita brasileira.

Enquanto na pesquisa Quaest nacional o atual presidente se aproxima perigosamente – conseguindo a menor distância para o petista na série histórica do levantamento -, no estado fluminense o mandatário máximo da República agora vence com seis pontos percentuais à frente.

Bolsonaro sofria no estado que é sua base eleitoral até julho, permanecendo quase sempre atrás de Lula. De lá para cá, contudo, cresceu de 27% a 35%, enquanto o seu concorrente caiu de 31% a 29%.

Isso, na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não são apresentados aos eleitores.

Na estimulada, quando os postulantes ao Planalto são apresentados aos entrevistados pelos pesquisadores, Bolsonaro cresceu 34% a 40% nos últimos dois meses, enquanto Lula caiu de 39% para 36%. Ou seja, a diferença está um pouco menor, em 4 pontos percentuais.

Para conseguir a virada no levantamento, o líder da extrema-direita cresceu entre os homens, entre as pessoas com idade de 31 a 50 anos, entre os que têm ensino superior incompleto, entre os que não recebem o Auxílio Brasil e entre aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos.

“Contribui para esse resultado o fato de que o carioca consegue, a cada rodada de pesquisa, melhorar suas condições econômicas. Nesta rodada, 24% já afirmam que melhoraram a capacidade de pagar contas, e caiu de 57% para 49% quem diz que piorou a capacidade de pagamento”, afirmou o cientista político Felipe Nunes, responsável pela pesquisa.

É a queda do preço da gasolina – numa política praticada pela Petrobras após a troca de quatro presidentes da estatal – influenciando o bolso e o voto do eleitor.