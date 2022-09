Nova pesquisa Ipec revela um avanço crucial para Lula

A nova pesquisa Ipec trouxe uma série de boas notícias para Lula. E o levantamento ainda nem mediu o impacto do evento que reuniu ex-presidenciáveis em torno da campanha do petista.

No cenário geral, Lula subiu um ponto percentual, indo de 46% para 47% dos votos, enquanto Bolsonaro manteve os 31% do levantamento anterior.

Numa análise mais detalhada da pesquisa, é possível ver que o petista cresceu em segmentos fundamentais, além de ter avançado em todas as regiões do país.

Lula ganhou pontos entre católicos e evangélicos, por exemplo. No primeiro grupo, cresceu de 52% para 53%. No segundo, avançou de 31% para 32%.

Bolsonaro, que continua apostando em seu “vale-tudo” religioso atrás dos votos dos fiéis, se manteve estável nos dois grupos, com 26% entre os eleitores católicos e 48% entre evangélicos.

Lula também ganhou pontos importantes tanto entre os homens quanto entre as mulheres: subiu de 44% para 45% entre eles e de 48% para 50% entre elas. Do outro lado, Bolsonaro perdeu pontos nos dois grupos: caiu de 36% para 35% entre os homens e de 28% para 27% entre as mulheres.

A rejeição a Lula também caiu desde o último levantamento, outra boa notícia. Como a coluna mostrou, a pesquisa Genial/Quaest indicava que o petista também estava lutando contra a rejeição crescente. Pelo Ipec, no entanto, a visão é de queda.

Continua após a publicidade

A rejeição ao ex-presidente caiu de 35% para 33%. A rejeição a Bolsonaro se manteve em 50%.

Além de todas essas boas notícias, o fato de Lula ter crescido em todas as regiões é um dado a ser comemorado pela equipe do petista.

Nas regiões Norte e Centro-Oeste, consideradas de forma conjunta pelo Ipec, Lula subiu de 61% para 63% dos votos, enquanto Bolsonaro caiu de 39% para 38%.

No Nordeste, onde o petista já tinha uma vantagem esmagadora, mais um avanço, de 61% para 63%. O atual presidente, que já tinha uma porcentagem pequena, viu as intenções de voto caírem mais ainda: de 22% para 18%.

No Sudeste, região chave que representa 42% do eleitorado, Lula oscilou positivamente de 42% para 43% dos votos. Bolsonaro manteve os 32% de votos que já tinha registrado na pesquisa anterior.

No Sul, única região onde o atual presidente está no topo da disputa, a diferença diminuiu. Lula subiu de 36% para 38% dos votos e Bolsonaro manteve 41% dos votos. A distância que era de cinco pontos, agora é de apenas três.

O petista tem muitos motivos para comemorar a menos de duas semanas do primeiro turno. Se continuar assim nos próximas dias, a conta pode acabar sendo liquidada já no dia 2 de outubro.