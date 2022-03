Nova pesquisa é de tirar o sono de Lula (e animar Bolsonaro)

A nova pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 30, mostra que o presidente Jair Bolsonaro continua reduzindo a sua diferença para o ex-presidente Lula num eventual segundo turno da disputa presidencial.

Em seis meses, Bolsonaro reduziu 13 pontos entre ele e Lula. É, de fato, um motivo de preocupação para o PT e para quem achava que seria fácil impedir a reeleição do atual presidente do país. Analisando a curva da pesquisa, Bolsonaro segue em movimento de crescimento e Lula vem caindo, mesmo que devagar, ao longo do tempo.

A pesquisa de hoje mostra que, num cenário de segundo turno, Lula teria 50% dos votos e Bolsonaro teria 38%. Em setembro do ano passado, nesse mesmo cenário, o petista tinha 55% das intenções de voto contra 30% do atual presidente.

O levantamento também mostra que, em primeiro turno, Lula tem 41% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro.

Considerando esses números, as chances de termos um segundo turno são grandes. Daí a importância (para o presidente, somente) desse movimento de aproximação que Bolsonaro vem fazendo ao longo do tempo.

Se Bolsonaro conseguir manter essa trajetória, os rumos da eleição podem ser bem diferentes do que se imaginou meses atrás.