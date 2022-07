Nova pesquisa dá a Bolsonaro a notícia que ele queria sobre evangélicos

A nova rodada Datafolha trouxe um dado sobre os evangélicos que – apesar de ser uma informação animadora para Jair Bolsonaro – já era esperada pela campanha de reeleição do mandatário.

O atual presidente subiu três pontos percentuais entre os fiéis dessas igrejas, enquanto Lula caiu dois. Agora, Bolsonaro tem 43%, enquanto o petista marca 33%, uma diferença de 10 pontos no segmento.

Em junho, pesquisa do mesmo instituto mostrava um quadro diferente e mais apertado, de apenas cinco pontos percentuais: o presidente tinha 40% e Lula, 35%.

E por que a ampliação da vantagem já era esperada? Bolsonaro tem apoio dos principais líderes evangélicos, que transformaram púlpitos em palanques em 2018.

Como mostrou a coluna, eles começaram a fazer o mesmo agora, para a vergonha do protestantismo, que nasceu justamente com o ideário da separação entre o Estado e a Igreja.

O correto seria que os pastores não apoiassem candidatos. Simples assim. Sejam de direita, sejam de esquerda.

Mas o presidente conta como líderes das igrejas evangélicas para ampliar sua vantagem entre o eleitorado, tentando reavivar o antipetismo em um público que já é conservador por natureza.

Mesmo ampliando a vantagem em cinco pontos percentuais no segmento, isso não foi considerado uma notícia tão animadora na campanha do presidente. Os bolsonaristas esperam uma melhora muito maior, ainda que convivam com a prisão do pastor Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação.

É preciso lembrar que, há quatro anos, Bolsonaro venceu Fernando Haddad e o PT por goleada entre os evangélicos, com uma diferença de 70% a 20%. Os outros 10% dos eleitores que seguem a religião anularam.

Por tudo isso, somente o avanço do presidente entre as mulheres foi considerado o verdadeiro ponto positivo do novo Datafolha, como mostrou a coluna.