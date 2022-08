Nova bola fora de Bolsonaro dá chance a Lula

Depois da carta em defesa da democracia, Lula tem mais uma brecha política deixada por Bolsonaro para ocupar. Nesta quarta, 10, o presidente sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e manteve as emendas do orçamento secreto.

Apesar de ser um assunto complexo, o orçamento secreto acabou tendo grande visibilidade e é um absoluto retrocesso em um tema fundamental: a transparência no uso do dinheiro público. A verba está no epicentro de fraudes na compra de caminhões de lixo, ônibus escolares, tratores e ambulâncias.

Esse orçamento paralelo facilitou o trabalho do governo Bolsonaro em negociações com bancadas e fortaleceu a parceria entre o mandatário e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso, além de consolidar a base bolsonarista no Congresso.

Acontece que o orçamento secreto abre espaço para esses esquemas de corrupção, exatamente na contramão da bandeira que Bolsonaro sempre faz questão de levantar. Ou, tentar roubar para ele.

Essa é a brecha que Lula pode usar para reforçar que seu adversário não é referência – e nunca foi, na verdade – no combate à corrupção.

Na semana passada, durante ato em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), Lula afirmou que o orçamento secreto é a fonte do maior esquema de corrupção da história do Brasil. O petista já começou a usar o tema para enfraquecer o discurso de Bolsonaro e deve intensificar essa estratégia agora que as emendas foram sancionadas pelo presidente.

Como a coluna mostrou, grande parte dos brasileiros acredita que há corrupção no atual governo. O sinal verde do presidente para o orçamento secreto é mais um flanco aberto que pode ser usado por Lula até o dia 2 de outubro.

