Alexandre de Moraes coloca Bolsonaro mais próximo de seu pior pesadelo

O cerco ao redor de Jair Bolsonaro aperta a cada dia que passa. Na madrugada desta terça-feira, 18, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, votou a favor da abertura de uma ação penal contra 100 acusados de participar dos atentados golpistas do dia 8 de janeiro.

O ministro deu prioridade aos acusados que ainda estão na prisão, por sua determinação. No total, são 1.390 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por participarem dos atos.

Nesta primeira leva, 50 são indiciados por incitar animosidade das Forças Armadas e associação criminosa, e os outros 50 respondem por danos ao patrimônio público, abolição violenta do estado democrático de direito e tentativa de golpe.

O magistrado alegou haver justa causa para a abertura da ação penal contra os acusados. Segundo ele, “tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à separação de Poderes e aos direitos fundamentais”.

Além de dar o primeiro passo rumo à condenação dos terroristas envolvidos direta ou indiretamente nos atos, Moraes ainda citou conexão do caso com o inquérito das fake news, aquele mesmo no qual Jair Bolsonaro, filhos e aliados são investigados e que contém o envolvimento de deputados que foram (ironicamente) eleitos pelo sistema que atacaram.

A mensagem de Moraes foi sutil, porém eficiente. O magistrado sinalizou que realizará a conexão entre os dois inquéritos (atentados de janeiro e das fake news) e que a investigação buscará quem foi o responsável, a mente pensante, por trás dessas articulações criminosas e que pretendiam destruir o estado democrático de direito.

É de conhecimento público que durante todo o mandato e, principalmente, no ano eleitoral, Jair Bolsonaro e seus fiéis escudeiros atacaram e ameaçaram publicamente as instituições brasileiras e sustentaram o poder sobre uma máquina de fake news que beneficiou o seu governo.

Uma condenação relacionando a responsabilidade do ex-presidente – e demais parlamentares – sobre um dos episódios mais tristes da história da democracia brasileira precisará, necessariamente, de provas irrefutáveis. E justamente nesta ligação feita por Moraes é que elas podem ser encontradas.

Os principais indícios de que elas existem, em algum lugar, é o desespero de Bolsonaro antes mesmo de perder as eleições, quando alegou que seria preso caso não fosse reeleito. Ou a tentativa de seus aliados de conseguir imunidade.

Além de já responder a diversos processos no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive um em estado avançado e que poderá deixá-lo inelegível, Bolsonaro está cada dia mais próximo do seu maior pesadelo: uma condenação criminal nas costas.