Modernização de máquinas é prioridade para pequenas indústrias, diz CNI

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria divulgada nesta sexta, 24, revela que quase 1/3 das pequenas indústrias do país entendem que a modernização de máquinas e equipamentos das fábricas deve ser a ação prioritária para cumprimento da meta de descarbonização do país.

Segundo o levantamento, o percentual de indústrias de pequeno porte que prioriza esta ação é superior ao observado entre as indústrias de médio e grande porte, onde o índice alcançou 20%.

Além da modernização de máquinas, as lideranças de indústrias pequenas elencam também o uso de fontes renováveis de energia e o investimento em tecnologias de baixo carbono como outras ações prioritárias.

A divulgação ocorre a uma semana do início do mais importante evento sobre o tema, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28). A CNI e indústrias brasileiras estarão presentes em Dubai para mostrar avanços do setor.

Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI), da FSB Holding, com base em um levantamento com 1.004 executivos do setor industrial. A amostra foi construída para representar o total de empresas do setor, de acordo com o porte e distribuição regional. A pesquisa foi conduzida entre os dias 3 e 20 de novembro.

