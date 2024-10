Ministros do STJ impõem derrota a Lula

O presidente Lula sofreu uma relevante derrota nesta terça-feira, 15. O candidato dele a ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi excluído da lista de indicados ao cargo. Por outro lado, o ministro bolsonarista Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve uma dupla vitória: seu candidato ficou em primeiro lugar na votação realizada pelos ministros do STJ e seu maior desafeto também foi excluído da lista.

Diferente do que ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF), em que o presidente da República escolhe quem quiser para o cargo, as vagas do STJ passam por um filtro prévio feito pelos próprios ministros do STJ, que enviam ao Planalto três nomes indicados para a cadeira.

Lula é obrigado a escolher o novo ministro entre os três indicados pelos ministros. Lula chegou até mesmo a realizar um jantar para os ministros do STJ para angariar simpatia e votos para seu candidato, que era o desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

No auge da Lava Jato, quando Sergio Moro e Deltan Dallagnol ainda gozava de grande popularidade, foi Favretto quem determinou a soltura de Lula em um plantão da Justiça. Na época, a decisão não foi cumprida e, em seguida, revertida.

Já o candidato de Nunes Marques era seu conterrâneo do Piauí Carlos Brandão, do TRF1. Indicado por Bolsonaro ao STF, Nunes Marques tem conseguido muitos apoios entre colegas juízes para emplacar seus apadrinhados em tribunais. A segunda vitória de Nunes Marques foi a nova derrota imposta ao desembargador Ney Bello, do TRF1. Antes do STF, Marques também era do TRF1 e travou uma disputa ferrenha contra Bello para tentar uma vaga no STJ. Desde então ambos nutrem enorme oposição um contra o outro. Bello teve apoio de seu conterrâneo do Maranhão Flávio Dino e de Gilmar Mendes, outro desafeto de Kassio.