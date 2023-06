Michelle e a ‘bala de prata’ de Bolsonaro para 2026

Na iminência de se tornar inelegível e ficar fora da disputa em 2026, Jair Bolsonaro se mostrou mais empolgado com uma candidatura à presidência de sua esposa Michelle Bolsonaro do que a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ministro durante seu governo.

É o que o ex-presidente revelou em entrevista à jornalista Mônica Bergamo.

Vejam, leitores, o que disse o líder da extrema-direita brasileira sobre uma eventual candidatura da ex-primeira-dama:

“Se ela quiser, ela pode sair candidata [a presidente da República]. Mas o que eu converso com a Michelle é que ela não tem experiência. Para ser prefeito de cidade pequena já não é fácil. Lidar com 594 parlamentares [entre deputados e senadores] não é fácil também. Eu acredito que ela não tem experiência para isso. Mas é excelente cabo eleitoral”.

Jair Bolsonaro continuou sobre Michelle: “a minha esposa agora está fazendo um trabalho fantástico. Ela estava lá em Ji-Paraná, em Rondônia [na semana passada, em evento do PL Mulher]. Ela aprendeu [a discursar em atos políticos]. Eu não conhecia esse lado dela. Na convenção do PL no ano passado [em que Michelle discursou], todo mundo se assustou. Ela não foi treinada, nada”.

O ex-presidente já havia usado essa forma de falar sobre os discursos políticos de Michelle – “não conhecia esse lado dela” – mas resolveu repeti-la na entrevista.

Agora, a título de comparação, percebam o que disse Bolsonaro sobre uma candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência: “Ele é um excelente gestor”. Perguntado se apoiaria o seu ex-ministro da Infraestrutura, o ex-presidente respondeu: “Pode ser. Teria que conversar com ele”.

Ponto final. Como podem ver, zero empolgação.

A partir daí, o extremista de direita desandou a falar que tem uma “bala de prata” para as eleições de 2026, mas que não vai revelar qual é. Ao menos, por enquanto…

