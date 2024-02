Manifestação não ajuda Bolsonaro no ponto que ele mais precisa. Saiba qual

A manifestação deste domingo, 25, vai encher a avenida Paulista. Disso, ninguém dúvida nos meios políticos. Mas qual é a vantagem para o ex-presidente Jair Bolsonaro?

O que ele mais precisa é de algo que melhore sua situação jurídica. Contudo, nada que acontecer neste domingo, 25, vai ajudá-lo. E pode piorar, caso ele saia da linha.

Por isso, o ex-presidente terá que se mover com cuidado – evitando ser ele mesmo diante de uma multidão que vai incentivá-lo a avançar sobre esses limites.

Hoje o ex-presidente é um político inelegível e é um investigado em um processo – o mais perigoso – no qual mais provas podem aparecer: a continuidade dos atos antidemocráticos e a tentativa de golpe.

No interrogatório de quinta, 22, ele nada disse em sua defesa, ficou em silêncio.

Hoje, terá que medir as palavras porque ataques ao Judiciário – com estímulos ao desrespeito aos poderes constituídos – entram no processo como reincidência.

Politicamente, ele tem a ganhar se mostrar ser ainda uma liderança popularmente forte. Ele tenta hoje evidenciar que não está no ostracismo. Isso pode levar para ele mais apoios de líderes políticos ainda relutantes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que irá porque, a “liderança de Bolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável”.

Outros governadores que não disputam mandato agora devem estar presentes, como Ronaldo Caiado. Tentam se fortalecer no eleitorado anti-Lula e nos arranjos para as disputas das prefeituras.

Mas podem perder também, aliando seu nome não à direita democrática, mais ao golpismo explícito de Bolsonaro.

O problema do líder da extrema-direita é que a manifestação poderá ser uma grande ajuda politica, mas não se sabe que ganho jurídico ele terá com isso.

Bolsonaro precisa de socorro jurídico, e o ato pode ser um complicador e não uma ajuda.

Ele gastará uma parte do tempo atacando Lula e há dois flancos: a demora da prisão dos fugitivos de Mossoró, e a declaração sobre Gaza.

Isso será explorado e, certamente, com distorções. Sua vitória hoje na Paulista, não melhora sua vida no inquérito que corre na Polícia Federal.

O ministro Alexandre de Moraes – a quem ele chamou de “canalha” e disse que não obedeceria – continua dando as ordens que podem atingi-lo.

E naquela mesma Paulista se ouviu uma de suas grandes mentiras – no dia 7 de setembro de 2021 – em que ele falou que só sairia da presidência “preso, morto ou com a vitória”.

Na verdade, saiu pelas urnas, uma derrota democrática que o fez viajar para Miami antes de entregar a faixa.