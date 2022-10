Mais uma prova de que era Bolsonaro quem atrapalhava

Menos de 24 horas após a vitória de Lula nas eleições, a Noruega já anunciou que vai retomar seu investimento em um fundo para a proteção da Amazônia.

A rápida decisão só confirma que o Brasil, de fato, era um pária internacional no governo Bolsonaro e que não há nenhuma “conspiração” da esquerda e da imprensa para alterar os números absurdos de desmatamento da Amazônia da atual gestão.

Em diversos momentos, o presidente colocou em dúvida as informações de que o desmatamento em seu governo bateu recordes. Em discurso na ONU este ano, por exemplo, sugeriu que a imprensa mente sobre a região.

“Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional”, disse Bolsonaro.

Em novembro do ano passado, em conversa com apoiadores, minimizou as queimadas na floresta.

“Tem desmatamento ilegal? Tem. É só os outros países não comprarem madeira nossa, é simples. Tem queimada ilegal? Tem. Mas não é nessa proporção toda que dizem por aí”, ironizou.

Embora o bolsonarismo tenha tentado convencer seus apoiadores de que a vitória de Lula significaria um governo extremista, o único extremismo que precisa ser combatido no Brasil é o da extrema-direita. Nas urnas, os brasileiros deram o seu recado.

Agora, a Noruega confirma que não há uma conspiração internacional, apenas a consciência de que estamos sob um governo que incentivou o garimpo, o desmatamento, não protegeu os povos indígenas e cometeu outras atrocidades ligadas ao meio ambiente.

Os noruegueses são os primeiros a sinalizarem apoio ao governo de Lula. Com eles, outros países devem se reaproximar do país gigante que é o Brasil, dando combustível à retomada da economia. Com tanto potencial, o Brasil merece estar cercado de outros países em busca de crescimento e evolução.

