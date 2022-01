Mais um passo para trás do ministro da Saúde 

O fato pelo qual esta coluna elogiou o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve curta duração.

Depois de acertar ao pedir que sua equipe organize um plano de contingência contra uma eventual terceira onda do coronavírus, Queiroga retornou ao comportamento de obediência servil ao presidente Jair Bolsonaro, descumprindo todos os deveres do cargo que ocupa.

Queiroga disse, nesta segunda, 3, que a consulta pública feita pelo governo sobre a vacinação de crianças com idades entre 5 e 11 anos não “é nem referendo, nem plebiscito”.

A declaração é um recuo do governo ao perceber que o resultado da consulta não foi o esperado. Em outro momento, Queiroga em vez de falar da chegada das vacinas em futuro próximo como algo positivo, passou a fazer a lista dos obstáculos, alguns fictícios, até à vacinação das crianças. Grande parte da população é favorável à vacinação das crianças simplesmente porque os benefícios da imunização já foram comprovados. O ministro continua jogando contra o processo de proteção da população.

Em vez de agilizar a aplicação da vacina, Queiroga inventa motivos para postergar ao máximo a imunização para assim agradar Bolsonaro. Mas o fato é que essa briga eles já perderam. Querem apenas ganhar tempo. Apesar do negacionismo do presidente, milhares de pais aguardam a vacina para que o retorno de seus filhos à escola seja mais seguro, mas não há, por parte do governo, nenhum esforço pra que isso aconteça de forma rápida.

Contrariando a ciência e a vontade dos brasileiros, o ministro da Saúde erra mais uma vez em um momento crucial para a saúde do país.