Mais um golaço de Lula na COP27

Vestido com uma gravata verde e amarela e sob os gritos da plateia que ecoava “o Brasil voltou”, Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso impecável. Muito bem assessorado em seu texto – e desta vez, sem mencionar tanto o governo Bolsonaro – o presidente eleito anunciou propostas de governo e falou ao mundo, e não só para a política interna.

Para quem entende de Meio Ambiente, a promessa de combate sem trégua ao desmatamento e outros crimes ambientais soa como música para os ouvidos. Lula também disse buscar zerar o desmatamento nos biomas brasileiros até 2030, apontando que a meta é terminar o seu governo com a queda pela metade.

“Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030, da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram ao assinar a Declaração de Líderes de Glasgow sobre Florestas”.

Como adiantou a coluna, Lula reiterou que quer fazer no Brasil a COP 30, em 2025, mas com a novidade de que pretende que isso aconteça num estado amazônico. Seria importantíssimo.

Assim, Lula está se comprometendo ainda mais com as questões ambientais, já que estará no terceiro ano de seu mandato e terá que mostrar serviço de 2023 até lá para não transformar uma agenda positiva em uma muito negativa.

O presidente eleito anunciou ao mundo o que já havia dito internamente: a criação do Ministério dos Povos Originários, para os indígenas. Isso colocará uma das pautas mais importantes dos direitos humanos no centro da atenção do país.

Ainda assim, com tantos acenos de preservação ao meio ambiente, Lula falou também ao agronegócio, dizendo que o setor deve ser aliado na preservação ambiental.

“A produção agrícola sem equilíbrio ambiental deve ser considerada uma ação do passado. A meta que vamos perseguir é a da produção com equilíbrio, sequestrando carbono, protegendo a nossa imensa biodiversidade, buscando a regeneração do solo em todos os nossos biomas, e o aumento de renda para os agricultores e pecuaristas”.

E o mais importante: propôs uma aliança mundial de países contra a fome e uma cúpula de países amazônicos. “Os acordos já finalizados têm que sair do papel. […] Quero dizer agora que não existem dois planetas Terra. Somos uma única espécie, chamada Humanidade, e não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres”.

“Estou hoje aqui para dizer que o Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a construção de um planeta mais saudável. De um mundo mais justo, capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes – e não apenas uma minoria privilegiada”, completou o presidente eleito.

Como disse, impecável. Olhando fixamente pra frente, de fato o Brasil voltou.