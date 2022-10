Lula x Bolsonaro: Por que a nova pesquisa é muito melhor para um deles

6 out 2022, 11h16

A pesquisa Ipec divulgada nesta quarta, 5, trouxe Lula à frente de Jair Bolsonaro na largada para o segundo turno da eleição. Segundo o levantamento, o petista tem 51% dos votos contra 43% do atual presidente do país. Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 55% e Bolsonaro tem 45% dos votos.

Como a coluna mostrou, quem sai na frente no segundo turno geralmente abre uma dianteira maior com o tempo e tende a ganhar a disputa. A análise de alguns recortes da pesquisa comprovam a tendência positiva para Lula que podem dificultar uma eventual virada de Bolsonaro.

De acordo com o Ipec, 92% dos eleitores consideram definitiva a sua decisão de voto e apenas 8% admitem que podem mudar de opinião até o dia 30. Isso significa que a margem de mudança que Bolsonaro possui é pequena.

Além disso, o presidente continua tendo que lidar com uma rejeição altíssima, principalmente no Nordeste, onde 63% dos entrevistados responderam que não votariam nele de jeito nenhum.

A coluna revelou que o presidente pretende melhorar seu desempenho entre os nordestinos, mas a chance de virar o jogo contra Lula é nula. Ocorre que, para ao menos melhorar o desempenho, o mandatário precisa parar de ofender nordestinos, como fez na live de ontem. No Nordeste, o petista tem larga vantagem com 69% das intenções de voto contra 26% de Bolsonaro.

Outros dados positivos para Lula são muito difíceis de serem revertidos em 24 dias, prazo que falta para o segundo turno das eleições. O ex-presidente tem 53% dos votos das mulheres, 54% dos votos dos eleitores com idade entre 16 e 24 anos, 58% dos votos entre os eleitores que possuem apenas ensino fundamental e 64% dos votos entre quem ganha até um salário mínimo.

Além dos números de intenções de voto favoráveis a Lula, o sentimento do brasileiro em geral é de que o petista voltará a ser o presidente. Quando questionados sobre quem será o próximo presidente independente da intenção de voto que possui, 56% dos eleitores responderam que Lula deve vencer a disputa. Esse sentimento também é muito sintomático em relação ao cenário.

Cabe lembrar que os institutos de pesquisas erraram bastante nas projeções do primeiro turno. Com apenas dois candidatos, é possível que os desvios sejam bem menores do que os vistos na primeira etapa da disputa.

Ainda assim, é possível constatar que Lula tem números melhores neste momento e que a população, em sua maioria, sente que o petista vai, sim, voltar ao poder em 2023.