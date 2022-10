Lula x Bolsonaro: o que dizem as últimas pesquisas antes do 1º Turno

Atualizado em 1 out 2022, 18h54 - Publicado em 1 out 2022, 18h30

A nova rodada do Datafolha, divulgada neste sábado, 1º, revela que o debate presidencial da Rede Globo não trouxe alteração para a disputa presidencial. Deu empate, como havia anotado esta coluna.

Os números são os mesmos do levantamento divulgado horas antes do último encontro dos candidatos perante a nação. Lula tem 50% dos votos válidos, Jair Bolsonaro, 36%, Simone Tebet aparece surpreendentemente com 6% – pela primeira vez na frente de Ciro Gomes -, que minguou… aparecendo com 5%.

Mesmo que os líderes das pesquisas estejam mantendo uma linha reta, segundo o datafolha, essa movimentação de Simone Tebet para cima e de Ciro Gomes para baixo indica que os eleitores indecisos podem estar escolhendo seus nomes e o voto útil pode estar em andamento nas horas que antecedem a eleição mais violenta da história do Brasil após a redemocratização.

Se conseguir 50% dos votos válidos mais um voto, Lula vencerá eleição sem a necessidade de um outro turno para decidir quem será o próximo presidente da República. Para calcular os válidos, são excluídos do levantamento votos brancos e nulos.

Em maio deste ano, a coluna já afirmava que “Lula estava próximo de vencer as eleições no primeiro turno ou entrar no segundo turno com uma boa vantagem sobre Jair Bolsonaro”.

O Ipec – antigo Ibope – mostra, também no dia de hoje, a queda de Lula de 52% para 51% dos votos válidos e Jair Bolsonaro crescendo 3%, saindo de 34% para 37%. Os outros candidatos permanecem nos mesmos patamares.

A única exceção na Ipec é o Ciro Gomes que tinha 6%, e agora caiu para 5%, empatando com Simone Tebet. Segundo cientistas políticos ouvidos pela coluna, isso quer dizer que o movimento do voto útil também pode estar ajudando o líder da extrema-direita e não somente o petista.

Mais cedo, a pesquisa Ipespe/Abrapel indicou Lula e Bolsonaro indo ao segundo turno, mas de forma apertada. Segundo o Instituto, o petista atingiu 49% dos votos válidos, contra 35% de Jair Bolsonaro, 8% de Ciro Gomes e 7% de Simone Tebet.

Há, contudo, uma péssima notícia para Bolsonaro, mesmo que o levantamento Ipespe esteja apontando, de forma apertada, para uma eleição decidida em dois turnos. O presidente perdeu dois pontos percentuais nos votos válidos.

Diante deste cenário em que algumas dos melhores institutos de pesquisas apontam para uma vitória no primeiro turno de Lula ou a ida para um segundo turno, de forma apertadíssima, cada voto contará. O índice de abstenções também poderá definir a eleição neste histórico 2 de outubro.