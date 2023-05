Lula está ganhando ou perdendo no jogo político?

Com ajuda de significativos 30 votos da oposição bolsonarista, Lula venceu a disputa política mais importante para ele neste ano no Congresso Nacional. Foram 372 votos a favor do regime fiscal sustentável – o “arcabouço” – e apenas 108 contra.

O país tem discutido bastante se o presidente tem base ou não na Câmara e no Senado. Lula, entretanto, já colocou a economia do seu terceiro governo no rumo com votos favoráveis de direitistas e contrários de esquerdistas.

É ou não é estanho esse Brasil polarizado?

Tão estranho que, como afirmei no primeiro parágrafo desta coluna, trinta deputados do PL, partido de Jair Bolsonaro, votaram com Lula.

Enquanto isso, PSOL e Rede, partidos que supostamente compõem o governo, votaram de forma unânime (14 votos) contra o arcabouço fiscal de Fernando Haddad.

Para melhorar a equação, o União Brasil entregou 50 dos seus 57 votos, o MDB deu 32 dos seus 35 votos, o PSD 40 dos seus 42, o PSB e o PDT todos seus 32 votos.

Ou seja, a maioria dos partidos com ministério na esplanada entregou seus votos a Lula.

O presidente pode estar com problema na construção de um apoio sólido no Congresso, mas venceu na PEC da Transição, no Arcabouço Fiscal e caminha para mais uma goleada importante no próximo desafio: o da Reforma Tributária.

Vitórias maiúsculas, poderia bradar Galvão Bueno se fosse um jogo de futebol.

Assim, em meio à incerteza se o governo está finalmente construindo sua base ou se Arthur Lira, o presidente da Câmara, decidiu entregar vitórias importantes nas mãos do PT, Lula vai terminando o quinto mês do governo com dinheiro em caixa para fazer os investimentos que prometeu nas eleições.

Em Brasília, também é sempre bom olhar com atenção o placar para entender quem de fato está ganhando o jogo político.