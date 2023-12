Lula encontra um importante motivo para comemorar

Com a aprovação da reforma tributária, o governo Lula – em especial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad – chega ao final do primeiro ano com uma pauta grande de medidas aprovadas e que podem ajudar a melhorar a péssima realidade econômica brasileira.

Todas as pautas da Fazenda passaram por dificuldades, é verdade, mas a maioria conseguiu aprovação na Câmara e no Senado – ainda que com inúmeras derrotas e duros recados do parlamento ao governo como um todo.

“Ontem, nós conseguimos aprovar, pela primeira vez na história da república brasileira, uma política de reforma tributária, numa votação democrática num Congresso em que a gente tem minoria. Então, o que aconteceu foi um fato histórico. Haddad merece uma salva de palmas especialmente por ter coordenado isso”, elogiou Lula.

O presidente da República tem razão em comemorar. O país avança a passos de tartaruga, mas é fato que o atual ministro da Fazenda fez o que nenhum outro conseguiu fazer.

O Brasil termina o ano crescendo mais do que se previa no começo. Se esperava um crescimento abaixo de 1% do PIB, sendo que será de 3%. A inflação também terminará na meta, o que também não era previsto no começo do ano – mesmo que o maior esforço, neste caso, seja do Banco Central independente.

Após as derrotas na desoneração da folha – pauta que o governo não apresentou uma alternativa e não se mobilizou, liberando os seus líderes – e no marco temporal, a gestão petista encontrou um motivo para comemorar com a proposta que reorganiza o pagamento dos impostos que incidem sobre o consumo.

“Essa semana foi uma demonstração de que é possível a gente fazer política com a diversidade, conseguindo aprovar as coisas de interesse do país. E foi aprovada com todas as tendências possíveis dentro do Congresso. Acho que é uma demonstração de maturidade. Apesar das divergências, de sermos de direita, de esquerda, do centro, do meio, tem uma hora que as pessoas têm que refletir sobre o Brasil”, disse o presidente neste sábado, 16.

Seria bom que toda hora os políticos refletissem sobre o Brasil, mas já é um começo…