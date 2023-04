Lula desfaz mais um plano frustrado de Bolsonaro

Em nova publicação no Diário Oficial da União, Lula anunciou a retirada definitiva de sete estatais do Programa Nacional de Desestatização (PND) e três do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Entre as empresas, estão incluídas os Correios, a EBC (Empresa Brasil de Comunicação) e a Telebras (Telecomunicações Brasileiras S.A.).

O movimento feito pelo presidente já era esperado. A equipe de transição de governo já havia recomendado que os planos de privatização feitos pelo seu antecessor fossem desfeitos, principalmente em relação à Petrobras e aos Correios. Por mais que haja críticas a respeito da decisão tomada, seria incoerente que Lula prosseguisse com esses projetos que nunca foram uma bandeira da esquerda, não fizeram parte de sua trajetória política e sequer foram promessas de governo.

É importante recordar que, nem mesmo Bolsonaro conseguiu concluir o projeto liberal que foi prometido durante a sua campanha. O ex-presidente garantiu a desestatização de 100% das empresas brasileiras, o que, segundo ele e seus aliados, geraria uma receita de R$ 1 trilhão ao Estado.

A Eletrobras foi a única companhia que foi privatizada e, ainda assim, o processo foi feito de uma forma amplamente criticada por boa parte da comunidade civil e da oposição. Inclusive, o presidente Lula já afirmou em entrevistas que entrará na justiça para rever, não só os valores pelos quais ela foi vendida, mas também as cláusulas que praticamente impedem que o governo brasileiro volte a comprar ações, uma vez que o valor cobrado seria 3 vezes maior do que para qualquer outro acionista.

A proposta de privatização dos Correios existe desde o governo Temer e foi uma das principais bandeiras levantadas por Bolsonaro e Guedes no último ano. No entanto, o plano apresentado pela última equipe econômica era pior, gerando diversas dúvidas sobre o processo e os reais benefícios da desestatização.

Ou seja, é natural que a equipe de Lula reveja esses projetos e não dê andamento a nenhuma proposta. A oposição, principalmente a que continua aliada a Bolsonaro, irá criticar, mas sem nenhuma moral.

Afinal, se nem eles fizeram, por que o atual governo deveria fazer? Vale também a observação de que, quem realmente privatizou no Brasil foi a social democracia, há anos atrás.

Por mais que privatizações de algumas empresas sejam necessárias, diversos países desenvolvidos no mundo mostram que também é importante manter companhias sobre o poder do Estado, garantindo a soberania do país e acesso a serviços fundamentais para a sociedade.

Pelo menos é isso que o presidente pensa.