“Chegou a hora de a gente parar com essa polarização, essa dualidade, uma briga de um com o outro como se nós fossemos inimigos. Dá para se juntar independentemente da visão de mundo. Aqui tem gente de direita, de esquerda, gente progressista, conservadora” (Eduardo Paes, prefeito reeleito do Rio de Janeiro, após costurar uma frente ampla para vencer o bolsonarismo no berço político de Jair Bolsonaro)