Frase do dia

“[É um cenário] bastante grave. Especialmente considerando a ousadia do crime de querer ser o formulador de leis. Há um risco real de que esse comportamento se estenda às instâncias estaduais e até nacionais. É grave esse atrevimento criminoso” (Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando que as autoridades investigam a vinculação de candidatos com facções criminosas. A magistrada deu a declaração em entrevista para os jornalistas Mariana Muniz, Daniel Gullino e Thiago Bronzatto)