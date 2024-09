Frase do dia

“Um regime que persegue opositor, um regime que faz eleição sem transparência para mim não é democrático. É um regime ditatorial. Mas seria importante que os meus adversários tivessem a mesma preocupação com a democracia no Brasil” (Guilherme Boulos, deputado federal, seguindo a cartilha “Lulinha paz e amor” – usada pelo atual presidente na sua primeira vitória em 2002 – para tentar ser eleito prefeito de São Paulo. Com a segunda mais rejeição da corrida eleitoral paulistana, o candidato respondia sobre a Venezuela)