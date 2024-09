“Não [vejo Fernando Haddad como sucessor de Lula]. Acho que o potencial candidato em 2026 é Lula. Não devemos discutir a sucessão de quem está no cargo. Quando isso ocorre, antecipa o fim do mandato daquela pessoa” (Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, respondendo se vê o seu maior adversário político dentro do governo como sucessor do atual mandatário petista. O ministro deu a declaração em entrevista aos jornalistas Jennifer Gularte, Sérgio Roxo e Thiago Bronzatto)