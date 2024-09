“Olhemos o Brasil, onde a Justiça proibiu o X, que nada mais é do que a arena pública para expressar sua voz e dissidência. Querem proibir o espaço de troca de ideias. Somente um tirano, que erra em tudo, pode dar aval a tal ato de opressão” (Javier Milei, presidente da Argentina, em mais uma agressão a Lula – agora, por conta da decisão do Supremo de suspender o “X” no Brasil)