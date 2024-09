“O X da questão é que o Elon Musk precisa cumprir a lei, não pode se sobrepor à lei” (Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, defendendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a rede social no país. Para Alckmin, a democracia brasileira tem uma dívida com o magistrado)