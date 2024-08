“É uma verdadeira guerra contra o fogo e criminalidade. Tem uma situação atípica. Você começa a ter em uma semana, praticamente em dois dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo. Isso não faz parte da nossa curva de experiência nesses anos de trabalho com fogo” (Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, após reunião com o presidente Lula para anunciar medidas de combate aos incêndios criminosos no interior de São Paulo e em outros estados)