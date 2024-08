Frase do dia

“Nós temos a maior seca, uma das maiores secas na história da Amazônia. Nós temos sucessivas queimadas no Pantanal. Nós tivemos as inundações trágicas do Rio Grande do Sul, que não foram uma fatalidade, mas sim produto de uma atuação humana na terra e sobre o planeta, que está causando esse tipo de consequências” (Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, na assinatura do pacto entre os Três Poderes por uma política que proteja o meio ambiente)