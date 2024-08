“Na vida, existem tempestades reais, e às vezes existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas” (Luís Roberto Barroso, presidente do STF, defendendo Alexandre de Moraes. Barroso foi enfático ao afirmar que não houve qualquer comportamento inadequado do colega de toga no inquérito das fakenews, como, por exemplo, a pescaria probatória)