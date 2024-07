“Por tudo que tenho pesquisado, tenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com a vitória do Sr. Presidente no primeiro turno. Todavia [a fraude teria] ocorrida na alteração de votos” (Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, orientando Jair Bolsonaro a manter os ataques à democracia, descredibilizando o sistema eleitoral brasileiro. A afirmação estava em email encontrado pela Polícia Federal no âmbito das investigações da Abin paralela)