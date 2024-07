“Neste momento, é mais importante do que nunca que permaneçamos unidos e mostremos o nosso verdadeiro caráter como americanos, permanecendo fortes e determinados, e não permitindo que o mal vença” (Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, após sofrer um atentado cuja as circunstâncias ainda não estão esclarecidas. O candidato do partido Republicano à Casa Branca defendeu a união nacional, ao contrário do que ele sempre fez, que foi pregar a desunião nacional)