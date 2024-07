“Assim como no Brasil, a democracia boliviana prevaleceu após um longo caminho entrecortado por golpes e ditaduras. Mas o que julgávamos que era o fim da estrada provou ser ainda um terreno movediço. Em 2022, o Brasil completou o bicentenário de sua independência num dos momentos mais sombrios da sua história” (Lula, presidente da República, após encontro com o chefe do estado boliviano, Luis Arce, que acabou de sofrer uma tentativa de golpe)