“Aguardemos muitas outras correções. A última será aquela dizendo que todas as joias ‘desviadas’ estão na CEF [Caixa Econômica Federal], acervo ou PF, inclusive as armas de fogo” (Jair Bolsonaro, ex-presidente, criando uma narrativa com o erro infantil e grosseiro da Polícia Federal que, após meses de investigação, divulgou um relatório final no qual as joias desviadas valiam R$ 25 milhões. O valor correto era cerca de R$ 7 milhões, e foi corrigido em seguida)