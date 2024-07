“Acho que a história e o tempo vão mostrar que o trabalho foi feito da melhor forma que podíamos com os dados que tínhamos e da forma mais técnica” (Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, respondendo sobre as continuadas críticas de Lula, que nesta terça, 2, ameaçou inclusive “fazer algum coisa”, mas que não alertaria o que para os “inimigos”. A declaração levou o dólar a bater em R$ 5,70)