“Fernando Henrique tinha uma frase de eu sempre gostei: ‘nunca se deve desperdiçar uma crise’. Na crise é que o status quo se desorganiza e é quando se consegue avançar. O governo vai aproveitar a atual crise ou não vai? No fundo, essa é a questão” (Persio Arida, economista, dando uma indireta para o governo Lula, em entrevista ao jornal Valor Econômico, no dia do aniversário do Plano Real, do qual foi um dos idealizadores)