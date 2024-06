Frase do dia

“O Tarcísio [de Freitas] é meu amigo pessoal há bastante tempo. Nossas famílias são muito próximas. Discutimos bastante economia, desde a época que ele era ministro da Infraestrutura” (Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, admitindo, em entrevista ao Valor Econômico, que conversa sobre economia com o governador de São Paulo. Muitos brasileiros querem saber o que o chefe do BC pensa, como será a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, mas Campos Neto, aparentemente, só conversa mesmo com Tarcísio)