VEJA Mercado - quinta, 27 de junho

Piora no mercado aumenta expectativas de inflação, diz Gilberto Braga

VEJA Mercado desta quinta-feira recebeu o economista e professor do Ibmec. Entre outros assuntos, ele comentou o relatório trimestral de inflação do Banco Central, que aumentou a projeção do IPCA em 2024 para 2,3%.