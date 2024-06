Frase do dia

“Esses números foram apresentados ao presidente, ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que estão batendo quase 6% do PIB. Nós estamos falando da renúncia tributária, mas também das renúncias dos benefícios financeiros” (Simone Tebet, ministra do Planejamento, após reunião sobre corte de gastos na qual Lula teria ficado contrariado com as várias formas que setores empresariais são beneficiados por redução ou isenção de impostos)