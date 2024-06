“O PIB avançou no primeiro trimestre desse ano puxado por maior consumo das famílias e serviços. E outra boa notícia é que, segundo a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição chegando a 8º PIB mundial. Mais uma prova de que estamos no rumo certo” (Lula, presidente da República, comemorando o crescimento de 2,5% do PIB no primeiro trimestre deste 2024, se comparado com o mesmo período do ano passado, ou 0,8% caso a comparação seja com o último trimestre)