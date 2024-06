“Estou grata porque, pela primeira vez em 200 anos de República, me tornarei a primeira mulher presidente do México. E como já disse outras vezes, não chego sozinha, chegamos todas, com as nossas heroínas que nos deram a nossa pátria” (Cláudia Sheinbaum, presidente eleita do México, em seu primeiro discurso à nação após a confirmação das urnas)