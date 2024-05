“O Ministério de Minas e Energia está louco para perfurar. […] É essencial continuar explorando petróleo na costa brasileira. A Margem Equatorial e a costa do Amapá estão nesse contexto” (Magda Chambriard, presidente da Petrobras, defendendo, em sua posse, o aumento das atividades exploratórias na costa brasileira e na foz do rio Amazonas – o que pode gerar nova crise no governo Lula, especialmente após o evento extremo no Rio Grande do Sul)