“A Marielle Franco vai atrapalhar e nós vamos seguir. Para isso, ela tem que sair do caminho” (Ronnie Lessa, ex-policial militar, contando as conversas que tinha com os irmãos Brazão, mandantes do bárbaro assassinato da vereadora, em sua delação premiada. Os diálogos foram divulgados pelo programa Fantástico, da TV Globo, e mostram qual seria o pagamento pela morte de Marielle: um loteamento clandestino na zona oeste do Rio)