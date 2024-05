“Quando discuti, eu falei com Alckmin: minha mulher compra, sua mulher compra, sua filha compra, todo mundo compra. A filha do Lira compra. Então, precisamos tentar ver um jeito de não tentar ajudar uns, prejudicando outros, e fazer uma coisa uniforme” (Lula, presidente da República, defendendo a isenção para as compras online de até US$ 50 dólares que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é contra)