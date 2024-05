“É um cenário de guerra no estado. Tem que ter tratamento do pós-guerra, por isso a vinda do presidente da República, da Câmara, Senado, do TCU e ministros aqui” (Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, sobre a ida de Lula, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas ao estado após as fortes chuvas e a tragédia)