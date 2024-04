Frase do dia

“O Estado de Direito foi destroçado pelo uso ilegítimo da força. São páginas, em larga medida, superadas na nossa história. Contudo, ainda subsistem ecos desse passado que teima em não passar, o que prova que não é tão passado como aparenta ser” (Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, dando seu voto contra a tese de que as Forças Armadas são “o poder moderador”. O voto do magistrado, divulgado nos 60 anos do Golpe, trata da interpretação do artigo 142 da Constituição, que tem sido compreendido de forma incorreta por militares)