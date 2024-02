Frase do dia

“Para nós, isso não é novidade, uma busca e apreensão como fizeram comigo ano passado. Não é novidade isso aí, chegar PF aqui com papel na mão, ‘por ordem do senhor excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito tal’. Inquérito dele, né, brinquedinho dele lá é os inquéritos que ele tem para perseguir quem bem entender” (Jair Bolsonaro, ex-presidente, reclamando das ações da Polícia Federal contra a “Abin paralela”, que tinham como alvo seu filho Carlos, o Zero Dois. O líder da extrema-direita deu a declaração em entrevista à jornalista Marianna Holanda)