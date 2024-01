Frase do dia

“É difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral. E que defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas, nos bastidores, passa pano quando trata do tema” (Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, respondendo Valdemar Costa Neto, que cobrou providências após operação da Polícia Federal contra o deputado Alexandre Ramagem. O chefe do PL chegou a chamar Pacheco de “frouxo” depois da nova ação da PF determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e que atingiu o bolsonarismo,)