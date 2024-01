Frase do dia

“Faremos uma rediscussão do nosso modelo. Há o questionamento: o instituto da reeleição para presidente, para governador, para prefeito, deu certo no Brasil? Foi positivo ou negativo? O meu propósito, particularmente, é colocar o fim da reeleição no Brasil” (Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em painel realizado no Brazil Economic Forum, na Suíça. A proposta de Pacheco é a de mandatos de cinco anos definido em eleições gerais, segundo informado pelo parlamentar no evento organizado por VEJA e Lide)